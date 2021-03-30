PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.02 artışla başladı, dolar 8.27 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.02 artışla 1,392.84 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.15 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.21 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.04 artıdaydı.

Küresel düzeyde aşılamalardaki hızlanma ve ABD'de yürürlüğe giren 1.9 trilyon dolarlık finansal canlandırma paketinin etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesi, dolardaki artışı destekliyor.

Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Murat Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1884 lira ve en yüksek 8.2886 lirayı gördükten sonra, 8.27 – 8.28 lira aralığında,euro en düşük 9.6398 lira ve en yüksek 9.7620 lirayı gördükten sonra, 9.73– 9.74 lira aralığında,sterlin en düşük 11.2785 lira ve en yüksek 11.4249 lirayı gördükten sonra 11.39 – 11.40 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17602 - 1.17742 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17625 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Negatif ayrışmaya devam ediyoruz…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları 'üçüncü dalga' satışı sonrası yeni bir şokla karşılaştı. Archegos fonunun kaldıraçlı pozisyonlarındaki zararlar nedeniyle kapatılması nedeniyle ana endekslerde önemli bir bozulma yok. Ancak 20 milyar dolar civarı hisse satışı nedeniyle hisse bazında sert ayrışmalar yaşanıyor. Nasdaq Banka ve Russell 2000 endekslerinde yüzde 3.0 civarı kayıpla güne başlıyoruz."Türkiye varlıkları Merkez Bankası şoku sonrası dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Türk lirası sene başından beri yüzde 11, MSCI Türkiye yüzde 21 kayıpla en çok kaybettiren gelişmekte olan ülke varlıkları. Bu kaybın yüzde 80'i son altı günde yaşandı."Ekonomi yönetiminden piyasaları sakinleştirmek için yapılan açıklamalar piyasaları ikna etmekte yeterli olmadı. ABD tahvil faizlerinin yükseldiği ve doların gülümsediği bir ortamda oluşan politika belirisizliği Türkiye varlıklarının dünyadan negatif ayrıştırıyor. Erdemir, Petkim ve Emlak GYO pozitif ayrışmasıyla öne çıkan hisseler."Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Vaka sayısı ve can kaybının artması nedeniyle Cumartesi sokağa çıkma yasağının yeniden devreye girmesi büyüme tarafını hafif aşağıya çekebilir. Ancak hisse fiyatlaması üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz."Türk lirasının Kasım başında gördüğü dip seviyenin altına gerilemesi Borsa İstanbul üzerinde baskının devam etmesine neden olabilir. Tepki alışı için Türk lirasındaki satışın durulmasını bekleyeceğiz. Yükselişin başlaması için swap faizlerinin normalleştiği bir ortamda kurun dengelenmesi gerekiyor. Swap faizleri normalleşmeye başladı. Döviz piyasasında ise dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyoruz."TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının "kırılgan bir seyir" izlediğinin altı çizilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri akışı sınırlıyken, bir hedge fon olan Archegos kaynaklı blok satışların yatırım bankacılığında kayda değer zarara neden olabileceği endişeleri bazı finansal varlıklarda satışlara yol açıyor. Cuma günü olduğu gibi dün de şirketin teminat tamamlama yükümlülüğüne bağlı olarak uluslararası yatırım bankaları tarafından blok satışlar gerçekleştirilirken, sektörün bu işlemlerden doğan zararının 5 milyar doları bulabileceği düşünülüyor. "Basında yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden trilyon dolar büyüklüğündeki alt yapı yatırımlarına yönelecek paketi yarın açıklayabilecek. Ayrıca Süveyş Kanalı tekrar gemi trafiğine açılırken, aşılama faaliyetlerindeki ilerleme gelişmiş ekonomilerde teknoloji şirketlerinin hisselerini baskı altında tutuyor. "Bu haber akışı altında dün gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetleri gösterge endeksi hafif yükselirken, dünya geneliiçin olan endekste yüzde 0.1'lik düşüş yaşandı. ABD tahvil faizi 6 baz puan birden yükselerek yüzde 1.72'ye çıkarken, dolar küresel ölçekte güçlendi. Faizlerdeki artış ve dolardaki güçlenme ile altın fiyatları gerilerken, ham petrol fiyatları yükselmeye devam etti."