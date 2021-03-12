PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.04 yükseldi, dolar 7.59 lirada

Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerinin hafif yükselmesinin etkisiyle yükselirken, euro, Avrupa Merkez Bankası 'nın (ECB) acil durum tahvil alımlarını bir sonraki çeyrekte hızlandıracağını açıklamasının ardından yatay hareket ediyor. İç piyasada da, dolar haftanın son işlem günü 7.60 lira sınırında tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,549 ve 1,561 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.04 artışla 1,557.11 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.08 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.06 eksideydi.

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti