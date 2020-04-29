PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.05 artıda, dolar 6.99 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.05 artıda, dolar 6.99 lirada - Son Dakika Ekonomi

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.05 artıda, dolar 6.99 lirada

17 dakika önce

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı günde dolar 7.0 lira sınırında tutunurken, euro ve sterlin gibi diğer dövizler yeni yüksek düzeylerde hareket ediyor.

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.05 artıda, dolar 6.99 lirada, System.String[]

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı günde dolar 7.0 lira sınırında tutunurken, euro ve sterlin gibi diğer dövizler yeni yüksek düzeylerde hareket ediyor. Türk lirası dört aylık dönemde dolar karşısında yüzde 15 dolayında değer yitirirken, diğer dövizler karşısındaki kaybı yüzde 25'i buldu. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı Perşembe günü yapılacak.

Küresel piyasalardaki iyimser havanın etkisiyle güne yüzde 0.50 artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100) artıda hareket ediyor.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 11.84 bileşik düzeyindeydi. Bileşik getirisi bu hafta yüzde 8.71'e kadar gerileyen gösterge 2 yıllık tahvilde önceki Cuma günü son işlem yüzde 12.22 düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 590/605 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.9716 lira ve en yüksek 6.9912 lirayı gördükten sonra, 6.99 – 7.00 lira aralığında,

euro en düşük 7.5446 lira ve en yüksek 7.6008 lirayı gördükten sonra, 7.59 – 7.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6709 lira ve en yüksek 8.7172 lirayı gördükten sonra 8.69 – 8.70 lira aralığında hareket ediyor.

Resmi Rezerv Varlıkları, Mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 14.5 azalarak 92.1 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın Salı günü açıkladığı verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 21.9 azalarak 59.2 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3.3 artarak 31.4 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) aylık bazda yüzde 23.4 artarak 22.4 milyar dolara yükseldi.

Bu tutarın 17.4 milyar doları anapara, 5 milyar doları faizden oluşuyor. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 30.9 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 16.3 milyar doları bir ay vadeli olarak belirlendi.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor.

Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 11.1 azalarak 32.7 milyar dolara düştü.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 12:21 Kaynak: DHA


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