Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.06 Yükseldi, Dolar 5.46 Lirada

Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.06 Yükseldi, Dolar 5.46 Lirada

1 saat önce

– Güne yüzde 0.51 artışla 103 bin 836 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 102 bin 534 puanı ve en yüksek 104 bin 248 puanı gördükten sonra, yüzde 0.06 artışla 103 bin 369 puanda işlem gördü.

Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.06 Yükseldi, Dolar 5.46 Lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.51 artışla 103 bin 836 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 102 bin 534 puanı ve en yüksek 104 bin 248 puanı gördükten sonra, yüzde 0.06 artışla 103 bin 369 puanda işlem gördü.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 143 bin 120 puanı ve en yüksek 146 bin 711 puanı gördükten sonra, yüzde 2.0 artışla 145 bin 270 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.81 düşüşle yüzde 16.08 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.44 düşüşle yüzde 18.36 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.4202 lira ve en yüksek 5.4716 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,

euro en düşük 6.1869 lira ve en yüksek 6.2385 lirayı gördükten sonra, 6.23 – 6.24 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1575 lira ve en yüksek 7.2153 lirayı gördükten sonra 7.18 – 7.19 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:01 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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