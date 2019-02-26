Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.07 Düşüşle Başladı, Dolar 5.30 Lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.07 düşüşle 104 bin 261 puanda başladı.

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.07 düşüşle 104 bin 261 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü 1.11 artışla 104 bin 330 puanda tamamlamıştı.



BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.31 düşüşle 135 bin 857 puana çekildi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.15 ve yüzde 18.79 düzeyindeler.



Erken işlemlerde;



dolar en düşük 5.2991 lirayı ve en yüksek 5.3176 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,



euro en düşük 6.02 lirayı ve en yüksek 6.0479 lirayı gördükten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığında,



sterlin en düşük 6.9445 lirayı ve en yüksek 6.9855 lirayı gördükten sonra 6.97 – 6.98 lira aralığında işlem görüyor.



İş Yatırım'ın "Yükseliş sonrası kar satışları" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



"Başkan Trump'ın ABD – Çin görüşmelerine yönelik çelişkili mesajları sonrasında dünya piyasalarında satıcılı bir seyir hakim. ABD vadelileri ve Asya borsalarında kar satışlarına rağmen Çin borsası tutunmaya devam ediyor.



"ABD vadelileri ve Türk lirasındaki değer kaybına paralel Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış öngörüyoruz. Kısa vadede yaşanabilecek kar satışlarına rağmen borsayla ilgili olumlu görüşümüzü koruyoruz.



"Aracı kurum bazında işlem dağılımı ve işlem hacmindeki yükseliş teknik olarak sağlıklı bir piyasaya işaret ediyor. Gelişmekte olan piyasalara para girişinin devam ettiği küresel konjonktürde Borsa İstanbul'daki yükselişin devam etmesini ve endeksin önümüzdeki günlerde 106 bin 500 seviyesindeki direncini test etmesini bekliyoruz." - İstanbul

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