PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.08 artışla başladı, dolar 5.67 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.08 artışla 99 bin 817 puanda başladı. Endeks, geçen haftayı yüzde 0.95 artışla 96 bin 458 puanda tamamlamıştı.BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.12 düşüşle 143 bin 943 puanda başladı.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.35 ve yüzde 19.36 düzeyindeler.Erken işlemlerde:dolar en düşük 5.6390 lira ve en yüksek 5.6780 lirayı gördükten sonra, 5.67 - 5.68 lira aralığında,euro en düşük 6.3686 lira ve en yüksek 6.4189 lirayı gördükten sonra, 6.41 – 6.42 lira aralığında,sterlin en düşük 7.1362 lira ve en yüksek 7.1871 lirayı gördükten sonra 7.17 – 7.18 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın "Tamam mı, devam mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde, G20 zirvesi sonrası oluşan iyimser hava küresel yavaşlama işaretlerine rağmen devam etiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:"Küresel PMI endeksinin 49.4 ile son üç yılın en düşük seviyesine gerilemesi genişleyici ekonomi politikaların uygulanacağı ve ticaret savaşlarında ateşkes yapılacağı beklentilerini güçlendirerek risk iştahını besliyor. Erdoğan – Trump toplantısında verilen olumlu mesajları arkasına alan Türkiye varlıkları haftaya güçlü bir başlangıç yaptı."MSCI Türkiye banka hisselerinin önderliğinde yüzde 6.4 dolar bazında yükselişle açık ara en çok kazandıran gelişmekte olan hisse senedi endeksi oldu. Yerel tahvil, CDS ve euro-tahvil piyasalarında da gelişmekte olan piyasalara göre daha güçlü bir seyir izlendi. ABD ve Avrupa vadelilerinin seyri dünya borsalarındaki olumlu havanın devam edebileceğine işaret ediyor."Risk iştahının güçlü olduğu bir ortamda Borsa İstanbul 100 bin 700 direncinin kırarak 100 bin – 106 bin bandına yerleşebilir. Ancak Mayıs ayında gördüğü dip seviyeye göre dolar bazında yüzde 30 yükselen Türkiye hisseleri, yatırımcıların kısa vadede eldeki kuşu, daldaki kuşa tercih etmesine yol açabilir."

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