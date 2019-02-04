Son Dakika Haberleri: Piyasalar - Bist100 Yüzde 0.10 Artıda, Dolar 5.22 Lirada

Piyasalar - Bist100 Yüzde 0.10 Artıda, Dolar 5.22 Lirada

1 saat önce

– Enflasyon verilerinin, yüzde 1.0 - 1.1 dolayında olan beklentiler doğrultusunda gelmesine bağlı olarak, piyasalarda önemli bir etki yaşanmadı ve Borsa İstanbul Endeksi (BİST) yatay hareketini sürdürerek gün ortasında en düşük 102 bin 749 puanı ve en yükske 103 bin 554 puanı gördükten...

Piyasalar - Bist100 Yüzde 0.10 Artıda, Dolar 5.22 Lirada, System.String[]
– Enflasyon verilerinin, yüzde 1.0 - 1.1 dolayında olan beklentiler doğrultusunda gelmesine bağlı olarak, piyasalarda önemli bir etki yaşanmadı ve Borsa İstanbul Endeksi (BİST) yatay hareketini sürdürerek gün ortasında en düşük 102 bin 749 puanı ve en yükske 103 bin 554 puanı gördükten sonra, günlük yüzde 0.10 artışla 103 bin 39 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.14 düşüşle 136 bin 785 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.35 ve yüzde 18.34 düzeyindeler.

Gün ortası işlemlerinde;

dolar en düşük 5.2076 lirayı ve en yüksek 5.2425 lirayı gördükten sonra 5.22– 5.23 lira aralığında,

euro en düşük 5.9575 lirayı ve en yüksek 6.0034 lirayı gördükten sonra 5.98 – 5.99 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8098 lirayı ve en yüksek 6.8564 lirayı gördükten sonra 6.83 – 6.84 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:22 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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