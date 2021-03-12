PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.12 artışla başladı, dolar 7.55 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.12 artışla 1,558.33 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.24, BIST Mali Endeks yüzde 0.24, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.06 artıdaydı.

Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerinin hafif yükselmesinin etkisiyle yükselirken, euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) acil durum tahvil alımlarını bir sonraki çeyrekte hızlandıracağını açıklamasının ardından yatay hareket ediyor. İç piyasada da, dolar haftanın son işlem gününe 7.50 liranın üzerinde başladı.

Yeni faiz kararının alınacağı Merkez Bankası ( TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Mart'ta yapılacak. ABD merkezli uluslararası bankalar Citi ve JPMorgan analistleri hafta başında, TCMB'nin enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak için Mart ayında politika faiz oranında 100 baz puana kadar artış beklediklerini açıkladılar. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4594 lira ve en yüksek 7.5769 lirayı gördükten sonra, 7.55 – 7.56 lira aralığında,euro en düşük 8.9387 lira ve en yüksek 9.0568 lirayı gördükten sonra, 9.03 – 9.04 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4408 lira ve en yüksek 10.5726 lirayı gördükten sonra 10.54 – 10.55 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19595 - 1.19909 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19471 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahında iyimserliğin Perşembe günü de sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri akışı görece sakinken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ılımlı mesajları riskli varlıkları destekledi. ECB mevcut para politikası duruşunu korusa da önümüzdeki günlerde varlık alım programının hızlanmasını beklediğini belirtti. Ayrıca dün ABD'deki 30 yıl vadeli tahvil ihracında negatif bir tablo oluşmaması bu eğilimi destekledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puanlık sınırlı bir artışlayüzde 1.53'e çıkarken, küresel ölçekte hisse senetleri günü yükselişle tamamladı."Dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında gerilerken, altın fiyatları hafif düştü. Ham petrol fiyatları ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) yılın ikinci yarısında talepte artış beklentisini içeren değerlendirmesi sonrasıyla yükseliş yaşandı."Yurtiçinde finansal varlıklar karışık bir seyir izledi. Yılın ilk ayında cari açıkta genel rakam bir buçuk yıl sonra ilk kez sınırlı da olsa gerilerken, çekirdek göstergelerde zayıflama sürdü. Haftalık veriler ise Mart'ın ilk haftasında Türk finansal varlıklara yönelik yabancı algısının kırılgan olduğunu ve döviz tevdiat hesaplarında altın ve parite etkisiyle düşüşler yaşandığına işaret etti. "Küresel risk iştahındaki iyimserlikle düne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da kar realizasyonlarına bağlı satışlar yaşandı. Tahvil faizleri ve ülke risk primi yataya yakın kapanırken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.2 değer kazandı."Yeni güne ise küresel piyasalar dünden kalan eğilimle iyimser başladı. Asya 'da veri akışı sakinken, ABD Başkanı Joe Biden 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki mali pakete ilişkin tasarıyı onaylayarak yasalaştırdı. Böylece paket kapsamındaki ödemelerin hafta sonu yapılmaya başlanması beklenirken, Biden eyaletlere aşılamaları hızlandırmaları çağrısı yaptı. "Bugün gün içinde aşı geliştirme çalışmaları ve salgın ile ilgili haberlere ek olarak ABD Şubat ayı üretici fiyatları enflasyonu, Euro Bölgesi Ocak ayı sanayi üretimi, Almanya Şubat ayı enflasyonu ve İngiltere sanayi üretimi verileri izlenecek.

"Yurtiçinde ise TÜİK Ocak ayı sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro istatistiklerini yayınlayacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel risk iştahının belirleyici olmayı sürdürebileceği düşünülüyor."