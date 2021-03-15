PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.12 düştü, dolar 7.55 lirada - Son Dakika

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.12 düştü, dolar 7.55 lirada

15.03.2021 18:19
PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.12 düştü, dolar 7.55 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,553 ve 1,566 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.12 düşüşle 1,555.47 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,553 ve 1,566 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.12 düşüşle 1,555.47 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.29 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.59 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.11 artıdaydı.

ABD Hazine tahvil getirilerinin hafif yükselmesinin etkisiyle yükselerek euro karşısında  1.20'nin altına gerileyen dolar, iç piyasada da, haftanın ilk işlem gününde 7.55 - 7.60 lira aralığında hareket etti.

Hazine'nin bugün, 10 yıllık gösterge tahvil ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvillerin yeniden ihracına ilişkin ihaleleri düzenledi. Buna göre, değişken faizli 7 yıllık tahvilde dönemsel getiri yüzde 7.09, net satış 872.9 milyon lira, nominal teklif 1.0 milyar 401 milyon lira, 10 yıllık gösterge tahvili yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 14.29, net satış 1.0 milyar 477.3 milyon lira, nominal teklif 2.0 milyar 994.3 milyon lira oldu.İhalelerde rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) sonuçları da; 7 yıllık değişken faizli tahvili yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara ROT satışı 400 milyon lira, 10 yıllık gösterge tahvili yeniden ıhracı öncesinde piyasa yapıcılara ROT satışı 500 milyon lira oldu. Değişken faizli 7 yıllık tahvilde ROT teklifi 676 milyon lira, kamulara satış olmadı, gösterge 10 yıllık tahvilde ROT teklifi 771 milyon lira, kamulara satış 600 milyon lira oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5029 lira ve en yüksek 7.6214 lirayı gördükten sonra, 7.55 – 7.56 lira aralığında,euro en düşük 8.9524 lira ve en yüksek 9.0948 lirayı gördükten sonra, 9.02 – 9.03 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4562 lira ve en yüksek 10.5981 lirayı gördükten sonra 10.50 – 10.51 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19153 - 1.19675 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19322 düzeyindeydi.Yeni faiz kararının alınacağı Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Mart'ta yapılacak. ABD merkezli uluslararası bankalar Citi ve JPMorgan analistleri hafta başında, TCMB'nin enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak için Mart ayında politika faiz oranında 100 baz puana kadar artış beklediklerini açıkladılar. Merkez Bankası'nın (TCMB) 30 Mart'ta düzenlenecek olağan genel kurul toplantısına gazeteciler alınmayacak. TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2021 Salı günü saat 14: 00'te İdare Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır" denildi ve gazetecilerin alınmama nedeninin koronavirüs önlemleri kapsamında olduğu belirtildi. Türkiye genelinde, "ipotekli satış" olarak bilinen kredili konut satışları Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda yüzde 70.5 düşüşle 25 bin 401 adete geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun verilerine göre bu dönemde toplam konut satışları yüzde 34.7 azalışla 151 bin 809 olarak gerçekleşirken, ilk defa satılan konutlar yüzde 35.9 azalışla 47 bine, ikinci el konut satışları ise yüzde 34.1 azalışla 104 bin 804'e geriledi.Türkiye genelinde konut satışları Şubat'ta yıllık bazda yüzde 31.6 azalarak 81 bin 222'ye, ipotekli konut satışları da aynı dönemde yüzde 66.5 düşüşle 14 bin 669'a geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18.1 olarak gerçekleşti.Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları, Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda yüzde 28.7 azalarak 5 bin 639 adet düzeyine geriledi.


Borsa İstanbul, dolar, konut, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.12 düştü, dolar 7.55 lirada - Son Dakika Ekonomi


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