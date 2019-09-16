Piyasalar –bist100 yüzde 0.14 artıda, dolar 5.72 lirada

Güne yüzde 0.50 düşüşle 102 bin 551 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 102 bin 341 puanı ve en yüksek 103 bin 320 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.14 artışla 103 bin 218 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.89 düşüşle 146 bin 805 puanda başladıktan sonra en düşük 146 bin 229 puanı ve en yüksek 147 bin 958 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.41 düşüşle 147 bin 512 puanda işlem gördü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 15 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 1.37 artışla yüzde 15.54'e yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7034 lira ve en yüksek 5.7427 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,

euro en düşük 6.3150 lira ve en yüksek 6.3607 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0960 lira ve en yüksek 7.1683 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.