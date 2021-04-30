PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.15 düşüşle başladı, dolar 8.26 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.15 düşüşle 1,399.44 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.05 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.08 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.66 eksideydi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 9.4'ten yüzde 12.2'ye yükseltirken, enflasyonda zirvenin yüzde 17 civarı ile Nisan'da görüldükten sonra düşüşün başlayacağını belirtti.

Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunda, "Mevcut görünüm, enflasyon beklentileri ve görünümünde iyileşme olana kadar sıkı parasal duruşun kararlılık ve sabırla sürdürülmesini gerektiriyor" dedi.Kavcıoğlu, "Politika faizinin güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya" devam edileceği bir görünüm öngördüklerini belirtti. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1830 lira ve en yüksek 8.2678 lirayı gördükten sonra, 8.26 – 8.27 lira aralığında,euro en düşük 9.9260 lira ve en yüksek 10.0244 lirayı gördükten sonra, 10.01 – 10.02 lira aralığında,sterlin en düşük 11.4208 lira ve en yüksek 11.5242 lirayı gördükten sonra 11.52 – 11.53 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21149 - 1.21269 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21128 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının Perşembe gününü iyimser bir seyirle tamamladığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri akışındaki karışık sonuçlara karşın, 2021 ilk çeyrek şirket karlarının beklentileri aşması riskli varlıkları destekledi. ABD'nin öncü hesaplanan 2021 ilk çeyrek büyümesi beklentilerin hafif üzerinde gelirken, Mart ayı bekleyen konut satışlarında artış tahminleri karşılamadı. "Almanya'nın Nisan ayı öncü enflasyonu tahminlerden güçlü gelirken, işgücü piyasası verileri zayıf bir tablo ortaya koydu. Euro Bölgesi genelinde Nisan ayı ekonomik güven endeksi tahminleri aşarken, para arzı yıllık büyümesi Mart'ta yavaşladı."Küresel ölçekte vaka sayılarında artışlar sürerken, Fransa Haziran sonuna kadar kısıtlama tedbirlerini dört aşamada ortadan kaldıracağı planını açıkladı. Ancak salgın ile ilgili belirsizlikler ve bir süredir yeni tema eksikliği ile gözlenen kar realizasyonu finansal piyasalardaki yükselişleri sınırlıyor. "Bu ortamda dün gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetleri yatay kapanırken, dünya genelinde borsalar pozitif kapandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan yükselişle yüzde 1.64'ten günü tamamlarken, dolar gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında güçlü seyretti. Altın fiyatları hafif gerilerken, ham petrol fiyatları yükseliş kaydetti."Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu bir seyir izledi. TCMB 2021 II. Enflasyon Raporu'nda temkinli bir yaklaşım ortaya koyarken, enflasyon tahminlerini belirgin olarak yukarı yönde güncelledi. Haftalık veriler 22 Nisan haftasında Türk finansal varlıklara olan ilginin arttığını ve döviz tevdiat hesaplarında hafif gerileme olduğunu ortaya koydu. "Aynı dönemde TCMB rezervlerinde gerileme gözlendi. Bu haber akışı altında Borsa İstanbul 100 ve 30 endekslerinin her ikisi küresel eğilimlerin desteği ile yüzde 1.1 yükselirken, ülke risk primi ve tahvil faizleri hafif geriledi. Ancak TL, yine küresel eğilimlerle uyumlu olarak günü dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.2 değer kaybıyla tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kapanma dönemine yönelik yeni bir ekonomik destek paketi açıklarken, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenleme Haziran sonuna kadar uzatıldı."Yeni güne küresel piyasalar zayıf bir başlangıç yaptı. Bu sabah Asya'da Japonya'daki beklentilerden güçlü sonuçlara rağmen, Çin'de açıklanan satın alma yöneticileri endeksleri (PMI) imalat sanayi ve hizmetlerde bir miktar yavaşlama ortaya koydu. Riskli varlıklarda ise dünkü iyimserliğin ardından kar satışları öne çıkıyor. "Günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak Euro Bölgesi ve Almanya 2021 ilk çeyrek öncü büyümesi, Euro Bölgesi Nisan öncü enflasyonu ve Mart işsizlik oranı ile ABD Mart ayı temel enflasyon göstergeleri ve bireysel gelir/harcama verileri takip edilecek. "Yurtiçinde TÜİK Mart ayı dış ticaret istatistiklerini ve Hazine Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi borçlanma programını yayınlayacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından raporla verilecek mesajların yanında küresel eğilimlerin ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."