Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.22 Artıda, Dolar 5.45 Lirada

Güne yüzde 0.1 artışla 101 bin 820 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içiçnde en düşük 101 bin 779 puanı ve en yüksek 102 bin 2121 puanı gördükten sonra yüzde 0.22 artışla 101 bin 945 puanda.

Güne yüzde 0.1 artışla 101 bin 820 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içiçnde en düşük 101 bin 779 puanı ve en yüksek 102 bin 2121 puanı gördükten sonra yüzde 0.22 artışla 101 bin 945 puanda.



BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 134 bin 258 puanı ve en yüksek 136 bin 332 puanı gördükten sonra yüzde 1.26 artışla 137 bin 79 puana yükseldi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değşişm göstermeyerek yüzde 15.65 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.48 artışla yüzde 18.79 düzeyine yükseldi.



Gün ortası işlemlerinde:



dolar en düşük 5.4521 lira ve en yüksek 5.4660 lirayı gördükten sonra, 5.45 – 5.46 lira aralığında,



euro en düşük 6.1536 lira ve en yüksek 6.1727 lirayı gördükten sonra, 6.16 – 6.17 lira aralığında,



sterlin en düşük 7.1256 lira ve en yüksek 7.1842 lirayı gördükten sonra 7.18 – 7.19 lira aralığında işlem görüyor.



Ahlatçı Analiz'in "Brexit sürecinde belirsizlik artmaya devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere'de açıklanan GSYİH verisine göre, İngiltere ekonomisi 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 0.5 büyüdü. İngiltere ekonomisi 3 aylık büyüme ortalaması Ocak ayında beklentilere paralel yüzde 0.2 oldu. İngiltere'de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 daraldı. İngiltere'de açıklanan İmalat Üretimi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.8 artış görülürken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.1 arttı. İngiltere'de açıklanan Dış Ticaret Dengesi Ocak ayında 13 milyar 84 milyon sterlin açık verdi.



"ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 arttı. ABD'de enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi verisi Şubat ayında bir önceki aya göre beklentilerin altında yüzde 0.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 arttı.



"İngiltere Parlamentosu'nda gerçekleşen revize Brexit anlaşması oylaması 242'e karşı 391 oy ile ret edildi. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.



"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, yurtiçinde sakin veri akışı takip edilirken lirada yaşanan görece zayıf görünüm ve küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.4299 – 5.4664 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.4526 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.



"BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.86 yükseliş ile 101 bin 721 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.2 milyar lira oldu." - İstanbul

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