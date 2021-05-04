PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 8.29 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.22 artışla 1,424.27 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20, BIST Mali Endeks yüzde 0.20, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.35 artıdaydı.
Dövizler, Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının açıklanacağı haftanın ikinci gününe dünkü kapanış düzeylerine yakın başlarken, piyasalarda Hazine'nin, 13 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk ihracı, 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı ve reel efektif kur endeksi verileri izlenecek.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2393 lira ve en yüksek 8.2981 lirayı gördükten sonra, 8.29 – 8.30 lira aralığında,euro en düşük 9.9291 lira ve en yüksek 9.9923 lirayı gördükten sonra, 9.98 – 9.99 lira aralığında,sterlin en düşük 11.4490 lira ve en yüksek 11.5183 lirayı gördükten sonra 11.50 – 11.51 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20337 - 1.20660 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20301 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük piyasa bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının karışık bir seyir izlediğine işaretk edilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri akışı dünya ekonomisindeki toparlanmanın genel olarak sürdüğünü teyit ederken, detaylardaki karışık tablo finansal varlıklarda da ayrışan performanslara yol açtı. Küresel ölçekte imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Nisan'da yükselişini sürdürürken, ABD'deki imalat sanayi öncü verileri yeni sipariş ve istihdamda zayıflama, fiyatlarda ise artışa işaret etti. " Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi genelinde imalat sanayi PMI Nisan'da öncü hesaplanandan daha yavaş bir toparlanmaya işaret etti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ekonominin açık şekilde güç kazandığını söylese de bu toparlanmanın herkes için eşit ölçüde olmadığına dikkat çekti. "Bazı piyasaların tatil nedeniyle kapalı olduğu dün MSCI gelişmekte olan ekonomiler hisse senetleri endeksi günü kayıplarla kapatırken, MSCI dünya hisse senetleri endeksi gelişmiş ekonomilere yönelik iyimserlikle yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan gerileyerek %1,60'tan günün tamamlarken, dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında geriledi. Altın ve ham petrol fiyatları ise yükselişle günü tamamladı."Türk finansal varlıklarda pozitif ayrışma sürdü. Nisan ayı enflasyonu beklentilerin hafif altında kalırken, detaylar maliyet baskısının sürdüğüne ve enflasyonda yukarı yönlü risklerin önemini koruduğuna işaret etti. Öncü dış ticaret verileri Nisan'da geçen yılın bazının etkisiyle ihracatta hızlı artış ortaya koyarken, imalat sanayi PMI kayda değer ölçüde yavaşladı. "Hazine Mayıs ayının ilk iç borçlanma ihracını gerçekleştirirken, TL cinsi tahvillerin faizi dünü gerileyerek tamamladı. Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri sırasıyla %1,7 ve %1,8 yükselirken, TL, günü dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.4 değer kazandı."Yeni güne küresel pi yasalar dünden kal an eğilimle başladı. Bu sabah Avustralya Merkez Bankası (RBA) %0,10 olan politika faizini ve varlık alım programını değiştirmezken, önümüzdeki dönem beklentilerini bir miktar iyileştirdi. Gününilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak ABD'de Mart ayı fabrika siparişleri sonuçları takip edilecek. "Yurtiçinde TCMB Nisan ayı reel efektif döviz kuru verilerini ve Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayınlayacakken, Hazine 13 ay vadeli iskontolu ve 4 yıl vadeli TÜFE'ye (tüketici fiyatları endeksi) endeksli tahvil ihracı gerçekleştirecek. Bu ortamda Türk finansal varlıkların seyri açısından enflasyon verileriyle birlikte, küresel eğilimlerin ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."
Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 8.29 lirada - Son Dakika Ekonomi