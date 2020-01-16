PİYASALAR-BİST100 yüzde 0.23 artıda, dolar 5.89 lirada

Küresel ticari iyimserlikle güne yüzde 0.36 artıda başlayan Borsa İstanbul Endeksi, Merkez Bankası'ndan gelen 75 baz puanlık faiz indirimi sonrası gün içinde en düşük 120 bin 763 puanı ve en yüksek 122 bin 482 puanı gördükten sonra gün sonuna doğru yüzde 0.23 artışla 121 bin 167 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi de gün içinde en düşük 175 bin 120 puanı ve en yüksek 179 bin 228 puanı gördükten sonra kapanışa doğru yüzde 1.40 artışla 177 bin 357 puanda hareket ediyor.

Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi yüzde 1.71 düşüşle yüzde 10.90'a, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi de yüzde 0.97 düşüşle yüzde 10.23'e indi.

Dövizlerde de gün sonuna doğru;

dolar en düşük 5.8377 lira ve en yüksek 5.8925 lirayı gördükten sonra 5.85-5.86 lira aralığında,

euro en düşük 6.5210 lira en yüksek 6.5776 lirayı gördükten sonra 6.52-6.53 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6304 lira ve en yüksek 7.6985 lirayı gördükten sonra 7.65-7.65 lira aralığında hareket etti.