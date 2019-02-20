Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.23 Artıda Kapandı, Dolar 5.32 Lirada

Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.23 Artıda Kapandı, Dolar 5.32 Lirada

1 saat önce

– Güne yüzde 0.24 artışla 101 bin 990 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), en düşük 101 bin 618 puanı ve en yüksek 102 bin 543 puanı gördükten sonra, yüzde 0.23 artışla 101 bin 971 puanda kapandı.

Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.23 Artıda Kapandı, Dolar 5.32 Lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.24 artışla 101 bin 990 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), en düşük 101 bin 618 puanı ve en yüksek 102 bin 543 puanı gördükten sonra, yüzde 0.23 artışla 101 bin 971 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.52 düşüşle 132 bin 59 puana geriledi

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.39 artışla yüzde 15.34 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.16 artışla yüzde 18.71 düzeyine yükseldi.

Erken işlemlerde;

       - dolar en düşük 5.2772 lirayı ve en yüksek 5.3297 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

       - euro en düşük 5.9861 lirayı ve en yüksek 6.0414 lirayı gördükten sonra 6.03 – 6.04 lira aralığında,

       - sterlin en düşük 6.8982 lirayı ve en yüksek 6.9513 lirayı gördükten sonra 6.93 – 6.94 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:22 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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