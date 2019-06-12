Son Dakika Haberleri: PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.24 düştü, dolar 5.78 lirada
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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.24 düştü, dolar 5.78 lirada

2 saat önce

– Güne 92 bin 737 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 92 bin 402 puanı ve en yüksek 93 bin 614 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.24 düşüşle 92 bin 605 puanda tamamladı.

PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.24 düştü, dolar 5.78 lirada, System.String[]
– Güne 92 bin 737 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 92 bin 402 puanı ve en yüksek 93 bin 614 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.24 düşüşle 92 bin 605 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 122 bin 13 puanı ve en yüksek 124 bin 272 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.94 düşüşle 122 bin 139 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.9 düşüşle yüzde 17.26 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.65 düşüşle yüzde 22.43 düzeyine geriledi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 24 düzeyinde sabit tutmasının ardından üç kuruş kadar düşen dövizler, gün sonu işlemlerinde, açılış düzeylerinin hafif altında;
dolar en düşük 5.7655 lira ve en yüksek 5.8298 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,
euro en düşük 6.5420 lira ve en yüksek 6.6149 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.3590 lira ve en yüksek 7.4328 lirayı gördükten sonra 7.36 – 7.37 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:18 Kaynak: DHA
Ekonomi
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