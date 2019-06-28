PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.26 artışla başladı, dolar 5.77 lirada

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Ekrem İmamoğlu'nun yetkileri neler, hangi kararlar için Belediye Meclisi'nin onayı gerekiyor?

İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş