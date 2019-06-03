PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.27 düştü, dolar 5.87 lirada

– Güne yüzde 0.28 düşüşle 90 bin 336 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 89 bin 820 puanı ve en yüksek 90 bin 867 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.27 düşüşle 90 bin 346 puanda tamamladı.Güne yüzde 0.79 düşüşle 116 bin 971 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 115 bin 730 puanı ve en yüksek 118 bin 125 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.96 düşüşle 116 bin 770 puanda tamamladı.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.48 artışla yüzde 18.94 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.88 düşüşle yüzde 24 düzeylerine geriledi.Gün sonu işlemlerde:dolar en düşük 5.8301 lira ve en yüksek 5.8677 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında,euro en düşük 6.4933 lira ve en yüksek 6.5574 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,sterlin en düşük 7.3738 lira ve en yüksek 7.4177 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında işlem görüyor.

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