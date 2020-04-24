PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 6.97 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 6.97 lirada - Son Dakika Ekonomi

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 6.97 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.28 artışla 98 bin 449 puanda başlarken, ilk işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.47, BIST Mali Endeks yüzde 0.12 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.57 artıdaydı.

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 6.97 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.28 artışla 98 bin 449 puanda başlarken, ilk işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.47, BIST Mali Endeks yüzde 0.12 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.57 artıdaydı.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.67 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 620/645 düzeyindeydi.

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi son işlemlerde 7.0 lirayı gören dolar, yeni güne de bu düzeylere yakın başladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirimle yüzde 9.75'ten yüzde 8.75'e düşürdü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.9413 lira ve en yüksek 6.9921 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında,

euro en düşük 7.4769 lira ve en yüksek 7.5254 lirayı gördükten sonra, 7.50 – 7.51 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5743 lira ve en yüksek 8.6287 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Korona ilacı hayal kırıklığı yarattı" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Virüse karşı ümit bağlanan remdesivir ilacı klinik testi geçemeyince dünya piyasalarındaki iyimserlik yerini satışa bıraktı. Günün yükseleni dipten sert bir şekilde geri gelen petrol.

" Wall Street'teki gerileme ile birlikte Latin Amerika borsalarında görülen satış dalgası gelişmekte olan piyasalar için haftanın son gününün iyi geçmeyeceğine işaret ediyor.

"Doların küresel olarak değer kazanmasına paralel ZAR, BRL, lira gibi gelişmekte olan ülke paraları değer kaybediyor.

"Türk lirası doların güçlendiği ve gelişmekte olan ülke varlıklarından çıkışın hızlandığı küresel dalga ile Merkez Bankası'nın faiz indirmeye devam ettiği talihsiz bir dönemde karşılaştı.

"Çarşamba günkü 100bp faiz indirimi sonrası - yüzde 0.9 ile en düşük ex-ante reel getiri sağlayan gelişmekte olan para birimiyiz.

"ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılışa işaret ediyor.

"Kar mevsimin beklentilerden zayıf finansal sonuçlar açıklayan TAV ile açıyoruz. TAV hisselerinde endekse göre daha zayıf seyir bekliyoruz.

"Güçlü kar açıklamasını beklediğimiz TTRAK ile devam edeceğiz. Akbank, Garanti, Yapı Kredi ve Tofas haftaya ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak büyük şirketler.

"En Çok Önerilenler listemizden portföye koyduğumuzdan beri endeksi yüzde 27.5 yenen Logo'yu çıkartıp Aksigorta'yı koyuyoruz."


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 09:58 Kaynak: DHA

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