Son Dakika Haberleri: PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.28 yükseldi, dolar 5.65 lirada
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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.28 yükseldi, dolar 5.65 lirada

1 saat önce

Güne yüzde 0.80 artışla 102 bin 382 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 665 puanı ve en yüksek 102 bin 882 puanı gördükten sonra, haftanın son işlem gününü yüzde 0.28 artışla 101 bin 849 puanda kapattı.

PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.28 yükseldi, dolar 5.65 lirada, System.String[]
Güne yüzde 0.80 artışla 102 bin 382 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 665 puanı ve en yüksek 102 bin 882 puanı gördükten sonra, haftanın son işlem gününü yüzde 0.28 artışla 101 bin 849 puanda kapattı.
BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 1.17 artışla 149 bin 516 puanda başladığı güne, en düşük 146 bin 107 puanı ve en yüksek 151 bin 95 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 1.01 düşüşle 146 bin 292 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.52 düşüşle yüzde 16.15 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.45 düşüşle yüzde 17.68 düzeyinde.
Gün sonu işlemlerinde:
dolar en düşük 5.6065 lira ve en yüksek 5.6587 lirayı gördükten sonra, 5.65 - 5.66 lira aralığında,
euro en düşük 6.3223 lira ve en yüksek 6.3699 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.0376 lira ve en yüksek 7.0956 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.


Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:11 Kaynak: DHA
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