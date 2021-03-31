PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.29 düştü, dolar 8.25 lirada - Son Dakika

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.29 düştü, dolar 8.25 lirada

31.03.2021 18:20
PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.29 düştü, dolar 8.25 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,390 ve 1,403 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.29 düşüşle 1,391.73 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,390 ve 1,403 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.29 düşüşle 1,391.73 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.41 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.21 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.24 eksideydi.

Küresel düzeyde aşılamalardaki hızlanma ve ABD'de yürürlüğe giren 1.9 trilyon dolarlık finansal canlandırma paketinin etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesi, doları destekliyor.

Ekonomik güven endeksi, Şubat ayındaki 95.8 düzeyinden, Mart ayında yüzde 3.3 artarak 98.9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.Buna göre, Mart'ta aylık bazda; tüketici güven endeksi yüzde 2.5 artarak 86.7'ye, reel kesim güven endeksi yüzde 1.4 artarak 110.2'ye, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5.1 artarak 105.5'e, perakende sektörü güven endeksi yüzde 0.2 artarak 109.2'ye yükseldi. Bu dönemde inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4.0 azalarak 79.8'e geriledi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2198 lira ve en yüksek 8.3986 lirayı gördükten sonra, 8.25 – 8.26 lira aralığında,euro en düşük 9.6805 lira ve en yüksek 9.9109 lirayı gördükten sonra, 9.70 – 9.71 lira aralığında,sterlin en düşük 11.3814 lira ve en yüksek 11.6148 lirayı gördükten sonra 11.40 – 11.41 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17039 - 1.17598 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17377 düzeyindeydi.Şubat ayında 943 firma ve kuruluşun toplam 15.56 milyar lira yatırım bedelli yeni ve tevsi yatırımları, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren teşvik belgesine bağlanırken, 44 firmanın toplam 902.81 milyon lira yatırım bedelli ve 1,447 kişilik istihdam kapasiteli teşvik belgesi ise iptal edildi.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Şubat ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 15.56 milyar lira, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 938 milyon dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında öngörülen istihdam da aylık bazda 751 kişi artarak 26,886 kişi olarak öngörüldü.Şubat ayı teşvik belgeleri listesinde en yüksek yatırım bedeline sahip projeler arasında madencilik, inşaat malzemeleri, liman hizmetleri ve gıda alanındaki yatırımlar yer alıyor.Aynı gazetede yayımlanan Şubat'ta tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre, bu ayda tamamlama vizesi alan 229 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 2.1 milyar lira, bu kapsamda ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 125 milyon dolar, istihdam ise 10,577 kişi olarak gerçekleşti.


Borsa İstanbul, Yatırım, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.29 düştü, dolar 8.25 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ramazan'da kırmızı ete ve tavuğa zam yapılmayacak Ramazan'da kırmızı ete ve tavuğa zam yapılmayacak Benzine 19 kuruş zam geldi! Ancak pompaya yansımayacak Benzine 19 kuruş zam geldi! Ancak pompaya yansımayacak İzmir'de koca dehşeti! Cani adam karısını boğarak öldürdü İzmir'de koca dehşeti! Cani adam karısını boğarak öldürdü Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Kavgaya bakarken hayatını kaybetti Kavgaya bakarken hayatını kaybetti
Esnaf için kira, gelir ve ciro kaybı desteğine başvuru süresi uzatıldı Esnaf için kira, gelir ve ciro kaybı desteğine başvuru süresi uzatıldı         
17:56
İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti         
17:53
Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı         
17:27
Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı         
17:12
Manavgat'ta meydana gelen dev hortum anbean kameraya yansıdı Manavgat'ta meydana gelen dev hortum anbean kameraya yansıdı         
16:58
Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir         
16:46
Sakarya'da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten öldü Sakarya'da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten öldü         
16:28
Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu         
16:10
Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti         
15:35
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçak, 4 milyon TL'lik yatırımla pide salonu olacak Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçak, 4 milyon TL'lik yatırımla pide salonu olacak         
14:02
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 18:34:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.29 düştü, dolar 8.25 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei