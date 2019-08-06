Son Dakika Haberleri: PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.30 artıda, dolar 5.54 lirada
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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.30 artıda, dolar 5.54 lirada

2 saat önce

Güne yüzde 0.32 artışla 98 bin 984 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 98 bin 823 puanı ve en yüksek 99 bin 763 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.30 artışla 98 bin 967 puanda.

PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.30 artıda, dolar 5.54 lirada, System.String[]
Güne yüzde 0.32 artışla 98 bin 984 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 98 bin 823 puanı ve en yüksek 99 bin 763 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.30 artışla 98 bin 967 puanda.
BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.52 artışla 142 bin 323 puanda başladıktan sonra, en düşük 142 bin 323 puanı ve en yüksek 144 bin 545 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.80 artışla 142 bin 718 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.78 artışla yüzde 15.59'a yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.08 ile değişmedi.
Gün ortası işlemlerinde:
dolar en düşük 5.5294 lira ve en yüksek 5.5938 lirayı gördükten sonra, 5.54 - 5.55 lira aralığında,
euro en düşük 6.1972 lira ve en yüksek 6.2926 lirayı gördükten sonra, 6.21 – 6.22 lira aralığında,
sterlin en düşük 6.7361 lira ve en yüksek 6.8070 lirayı gördükten sonra 6.76– 6.77 lira aralığında işlem görüyor.


Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:13 Kaynak: DHA
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