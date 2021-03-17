PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.30 artışla başladı, dolar 7.51 lirada - Son Dakika

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.30 artışla başladı, dolar 7.51 lirada

17.03.2021 10:11
PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.30 artışla başladı, dolar 7.51 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.30 artışla 1,575.17 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.30 artışla 1,575.17 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.67, BIST Mali Endeks yüzde 0.05, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.08 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün sona erecek toplantısından çıkacak sonuçlara odaklanan piyasalarda dolar diğer başlıca para birimleri karşısında yükseldi.

Yatırımcılar, Fed'in faizlere ilişkin artırım mı, yoksa sabit bırakma olarak mı karar vereceğini yakından izliyor. Küresel piyasalardaki bu gelişmelerin de etkisiyle, dövizler iç piyasada yeni güne, Salı gününün düzeylerinde başladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4818 lira ve en yüksek 7.5283 lirayı gördükten sonra, 7.51 – 7.52 lira aralığında,euro en düşük 8.9020 lira ve en yüksek 8.9972 lirayı gördükten sonra, 8.94 – 8.95 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4005 lira ve en yüksek 10.4776 lirayı gördükten sonra 10.45 – 10.46 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18926 - 1.19087 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19041 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Fed'in şapkasından yeni zirve çıkar mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Fed toplantısı öncesi son dönemeçteyiz. Tahvil faizlerindeki sert yükseliş sonrası bu akşamki Fed açıklaması kritik önem taşıyor. Salgının kontrol altına alındığı ve dev mali paket açıklandığı bir ortamda Fed'in büyüme, enflasyon ve faiz patikası konusunda vereceği mesajlar izlenecek."Büyüme ve enflasyon tahminlerinde artış ve faiz artışına 2023 yılında başlanacağı işareti verilmesi konsensus görüş haline gelmiş durumda. Az sayıda oyuncu 2022 son çeyreğinde ilk faiz artışının gelebileceğini düşünüyor. Ancak zamanlama kadar faiz artış hızı ve miktarı da önemli olacak."Toplantı öncesi sınırlı kar satışlarıyla güne başlıyoruz. Ekonominin açılmasından yararlanacak havacılık, enerji, demir-çelik ve banka hisselerinde kayıplar öne çıkıyor. Değer ve döngüsel hisselerden teknolojiye seçici geçiş dikkat çekiyor."Başarılı geçen 20 yıllık ihaleye rağmen ABD tahvil faizleri 1,60 seviyesinin üzerinde tutunuyor. Ancak yüksek faiz ve risk iştahı arasındaki ilişki zayıflıyor. VIX oynaklık endeksi ABD tahvil faizlerindeki yükselişin hızlanmasından beri ilk kez 20 seviyesinin altında seyrediyor. "Türkiye hisseleri uzun bir aradan sonra yeniden dünyadan pozitif ayrışmaya başladı. MSCI Türkiye günlük yüzde 1.8 yükselişle ay başından beri getirisini yüzde 5'in üzerine taşıdı. Otomotiv hisseleri dünkü yükselişte yıldız oyuncu konumunda. Hisse bazında, ilk çeyrek karlılık olarak Ford Otosan öne çıkıyor. Tofas hisseleri ihracat düşüşü nedeniyle geride kalabilir. Doların Türk lirasına karşı 7.50 seviyesine gerilemesi ve banka hisselerinin yükselişe katılması bizi rahatlatıyor. Yabancı katılımı maalesef halen sınırlı düzeyde."Fed ve TCMB toplantıları öncesi dar bir aralıkta sakin bir seyir bekliyoruz. ABD vadelileri ve Asya hisseleri Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri olarak 1,540 ve 1,585 seviyeleri öne çıkıyor. Tarihi zirve olan 1,585 direncinin kırılması için banka hisselerindeki yükselişin devam etmesi gerekiyor. Fed'in şapkasından yeni zirve çıkar mı hep birlikte göreceğiz."TSKB'nin bülteninde de, "Küresel piyasalar dün sakin bir seyir izledi" denildi ve eklendi:

"ABD'de açıklanan Şubat ayı verileri soğuk hava koşullarının olumsuz etkileriyle zayıf gelirken, Almanya'da yatırımcı güven endeksi Mart'ta hızlı toparlandı. Bununla birlikte aşılama sürecindeki aksaklıklar piyasalarda iyimserliği sınırlamaya devam etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugünkü kararı öncesinde piyasalarda sakin bir seyir hakimdi. ABD 10 yıllık tahvilinin faizi 2 baz puan yükselerek yüzde 1.62'den kapanırken, dolar dün hem gelişmiş diğer hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında yatay seyretti. Gelişmekte olan ekonomilerde hisse senetleri toparlanırken, gelişmiş ekonomilerde karışık bir seyir hakimdi. Altın ve ham petrol fiyatlarında sınırlı düşüşler yaşandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, dolar, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.30 artışla başladı, dolar 7.51 lirada - Son Dakika Ekonomi


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