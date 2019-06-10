Son Dakika Haberleri: PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.31 yükseldi, dolar 5.77 lirada
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PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.31 yükseldi, dolar 5.77 lirada

6 saat önce

– Güne yüzde 0.05 düşüşle 93 bin 761 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 93 bin 14 puanı ve en yüksek 94 bin 448 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.31 artışla 94 bin 103 puanda kapattı.

PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.31 yükseldi, dolar 5.77 lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.05 düşüşle 93 bin 761 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 93 bin 14 puanı ve en yüksek 94 bin 448 puanı gördükten sonra, günü yüzde  0.31 artışla 94 bin 103 puanda kapattı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 122 bin 203 puanı ve en yüksek 125 bin 314 puanı gördükten sonra, gün sonunda yüzde 0.48 artışla 124 bin 713 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.94 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir yüzde 0.31 artışla yüzde 22.97 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde:
dolar en düşük 5.7559 lira ve en yüksek 5.8599 lirayı gördükten sonra, 5.77- 5.78 lira aralığında,
euro en düşük 6.5205 lira ve en yüksek 6.6403 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.3119 lira ve en yüksek 7.4490 lirayı gördükten sonra, 7.33 – 7.34 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:21 Kaynak: DHA
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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