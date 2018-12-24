Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.32 Düşüşle 91 Bin 549 Puanda

Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.32 Düşüşle 91 Bin 549 Puanda

1 saat önce

– Güne yüzde 0.3 artışla 92 bin 138 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en yüksek 92 bin 436 ve en düşük 91 bin 516 puanı gördükten sonra gün sonu işlemlerinde yüzde 0.34 düşüşle 91 bin 549 puanda.

Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.32 Düşüşle 91 Bin 549 Puanda, System.String[]
– Güne yüzde 0.3 artışla 92 bin 138 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en yüksek 92 bin 436 ve en düşük 91 bin 516 puanı gördükten sonra gün sonu işlemlerinde yüzde 0.34 düşüşle 91 bin 549 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.40 düşüşle 117 bin 609 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.12 düşüşle yüzde 16.72 puana gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.29 artışla yüzde 20.93 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

       - dolar en düşük 5.2845 lirayı ve en yüksek 5.3262 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.0245 lirayı ve en yüksek 6.0736 lirayı görükten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında ve

       - sterlin en düşük 6.7012 lirayı ve en yüksek 6.7587 lirayı gördükten sonra 6.74 – 6.75 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:05 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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