PİYASALAR-BİST100 yüzde 0.33 artıda açıldı, dolar 5.89 lirada

Merkez Bankası'ndan gelen 75 baz puanlık faiz indirimi sonrası geçen haftanın son işlem gününe artıda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), ülke liderlerinin İsviçre'nin Davos kentinde bir araya gelecekleri Dünya Ekonomik Forumu öncesi güne yüzde 0.33 artışla 121 bin 879 puanda başladı.

Merkez Bankası faiz indirimiyle Cuma gününe 121 bin 619 puanla rekor düzeyinde başlayan BİST100, gün içinde en düşük 120 bin 597 puanı ve en yüksek 121 bin 874 puanı gördükten sonra yüzde 0.39 artışla 121 bin 474 puanda tamamlamıştı.

Geçen haftayı yüzde 0.40 artışla 177 bin 584 puanda kapatan BİST Bankacılık Endeksi ise yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.38 artışla 178 bin 261 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 11.00 ve yüzde 10.23 düzeylerinde sabit kaldılar.

Piyasalarda beklenen uluslararası yatırım pozisyonu ve yurtdışı üretici fiyatları verileri öncesi açılış işlemlerinde;

dolar en düşük 5.8870 lira ve en yüksek 5.9001 lirayı gördükten sonra 5.89-5.90 lira aralığında,

euro en düşük 6.5259 lira ve en yüksek 6.5523 lirayı gördükten sonra 6.54-6.55 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6526 lira ve en yüksek 7.6749 lirayı gördükten sonra 7.66-7.67 lira aralığında işlem gördü.

İş Yatırım'ın "Petrol fiyatlarında arz kaynaklı yükseliş" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yer aldı:

"Küresel piyasalar yeni zirveler yapmaya devam ediyor. Libya 'da yaşanan çatışmaların ve Irak 'taki protestoların ihracatı sekteye uğratması üzerine petrol haftaya yükselişle başladı. Emin liman altın ve yen fiyatlarında önemli bir hareket yok.

"Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Hisse senedi ve Türk lirasında Merkez Bankası faiz indirimi sonrası dünyaya göre daha zayıf bir seyir görülüyor. Moody's ve Fitch'in faiz indirimlerinin Türkiye'nin risk iştahına bağımlılığını artırdığını iddia eden açıklamaları fiyatları baskılıyor."