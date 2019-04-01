Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.35 Yükseldi, Dolar 5.63 Lirada

– Güne yüzde 0.13 artışla 39 bin 908 puanda başlayan Borsa İstanbul
Endeksi (BİST100), en düşük 91 bin 865 puanı ve en yüksek 94 bin 472 puanı gördükten sonra, yüzde 0.35 artışla 94 bin 110 puanda.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 123 bin 167 puanı ve en yüksek 127 bin 708 puanı gördükten sonra yüzde 0.3 düşüşle 126 bin 902 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.92 ve yüzde 21.19 düzeyindeler.
Günün ortası işlemlerinde:
dolar en düşük 5.5508 lira ve en yüksek 5.7016 lirayı gördükten sonra, 5.63 - 5.64 lira aralığında,
euro en düşük 6.2425 lira ve en yüksek 6.4214 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.2569 lira ve en yüksek 7.4635 lirayı gördükten sonra 7.40 – 7.41 lira aralığında işlem görüyor.