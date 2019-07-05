PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.36 artıda, dolar 5.63 lirada

– Güne yüzde 0.05 artışla 99 bin 427 puanda başladyan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 99 bin 283 puanı ve en yüksek 99 bin 903 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.36 artışla 99 bin 745 puanda.BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.07 düşüşle 143 bin 838 puanda başladıktan sonra en düşük 143 bin 529 puanı ve en yükske 147 bin 88 puanı görerek, gün ortasında yüzde 2.1 artışla 147 bin 965 puana yükseldi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.82 artışla yüzde 16.08 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 19.03 düzeyinde sabit kaldı.Gün ortası işlemlerinde:dolar en düşük 5.5899 lira ve en yüksek 5.6269 lirayı gördükten sonra, 5.62 - 5.63 lira aralığında,euro en düşük 6.3032 lira ve en yüksek 6.3434 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,sterlin en düşük 7.0377 lira ve en yüksek 7.0718 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyor.Ahlatçı Yatırım'ın "Global piyasalarda gözler ABD TDİ verisinde…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi'nde açıklanan Perakende Satışlar verisi Mayıs ayında piyasa beklentisi aksine bir önceki aya göre yüzde 0.3 düştü. İlgili dönemde Perakende Satışlar verisi bir önceki yılın aynı ayına göre piyasa beklentisi altında yüzde 1.3 arttı."Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporuna göre, Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 0.03 arttı ve yıllık enflasyon 2.99 puan azalarak yüzde 15.72'ye geriledi. Çekirdek enflasyon göstergesi B endeksinin yıllık değişim oranı ise 0.62 puan düşüşle yüzde 16.28 oldu. Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olduğu vurgulanıyor. Enerji fiyatları gerileyerek tüketici enflasyonunu olumlu yönde etkilediğine değinilirken, bir önceki yıldaki yüksek bazın yanı sıra iç talep koşullarındaki zayıf seyir çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlamayı desteklediği ifade edilmiştir. Bununla birlikte, temel mal ana eğilimindeki ılımlı seyre karşın, hizmet grubu ana eğiliminde canlı turizm talebi kaynaklı olarak bir miktar yükseliş izlenildiği belirtilmiştir."TCMB tarafından yayımlanan Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre, Yurtdışında yerleşik kişilerin portföyündeki hisse senedi ve iç borçlanma senetleri net değişim (piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış) rakamlarını incelediğimizde, 28 Haziran haftasında 29.4 milyon dolarlık hisse senedi alırken, DİBS'te 11 milyon dolar satıcılı oldukları görülüyor. BDDK tarafından yayımlanan Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülteni Mayıs 2019 verilerine göre, Mayıs ayı sonunda Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 4.269 trilyon lira oldu. Ocak-Mayıs 2019 döneminde sektörün dönem net karı 19.723 milyar lira oldu. İlgili dönemde, sermaye yeterliliği standart rasyosu yüzde 17.07 ve çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 12.89 düzeyinde gerçekleşti. İlgili dönemde Takipteki Alacaklar (Brüt)/Toplam Nakdi Krediler rasyosu yüzde 4.18 oldu. Mayıs ayında toplam mevduat 2.268 trilyon lira oldu. İlgili dönemde krediler 2.546 trilyon lira oldu. TCMB tarafından yayımlanan Reel Efektif Döviz Kuru Haziran 2019 verilerine göre, TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru ilgili dönemde, bir önceki aya göre yüzde 3.3 artış ile 72.10 düzeyine yükseldi. Dün, kurun fiyatlamalarda 5.5839 – 5.6255 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.5879 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.02 yükselişle 99 bin 382 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.3 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 23.89 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü."

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