Son Dakika Haberleri: PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.39 arttı, dolar 5.63 lirada
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PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.39 arttı, dolar 5.63 lirada

58 dakika önce

– Güne yüzde 0.08 artışla 99 bin 817 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 99 bin 179 puanı ve en yüksek 100 bin 342 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.39 artışla 100 bin 122 puanda tamamladı.

PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.39 arttı, dolar 5.63 lirada, System.String[]
–  Güne yüzde 0.08 artışla 99 bin 817 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 99 bin 179 puanı ve en yüksek 100 bin 342 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.39 artışla 100 bin 122 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.12 düşüşle 143 bin 943 puanda başladıktan sonra, en düşük 142 bin 469 puanı ve en 146 bin 15 puana yükseldikten sonra, günü yüzde 0.22 artışla 144 bin 430 puanda tamamladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.55 düşüşle yüzde 16.26 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.83 düşüşle yüzde 19.2 düzeyine geriledi.
Gün sonu işlemlerinde:
dolar en düşük 5.6288 lira ve en yüksek 5.7007 lirayı gördükten sonra, 5.63 - 5.64 lira aralığında,
euro en düşük 6.3675 lira ve en yüksek 6.4441 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.0999 lira ve en yüksek 7.2043 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:05 Kaynak: DHA
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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