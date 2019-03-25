Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.4 Ekside, Dolar 5.65 Lirada

– Güne yüzde 0.19 artışla 100 bin 27 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 98 bin 367 puanı ve en yüksek 100 bin 382 puanı gördükten sonra, yüzde 0.4 düşüşle 99 bin 436 puana döndü.

– Güne yüzde 0.19 artışla 100 bin 27 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 98 bin 367 puanı ve en yüksek 100 bin 382 puanı gördükten sonra, yüzde 0.4 düşüşle 99 bin 436 puana döndü.



BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 129 bin 176 puanı ve en yüksek 136 bin 59 puanı gördükten sonra, yüzde 3.56 düşüşle 130 bin 662 puana geriledi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yzde 2.24 artışla yüzde 16.94 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.48 artışla yüzde 18.67 düzeyine yükseldi.



Gün ortası işlemlerinde:



dolar en düşük 5.5692 lira ve en yüksek 5.7670 lirayı gördükten sonra, 5.65 – 5.66 lira aralığında,



-euro en düşük 6.2974 lira ve en yüksek 6.5186 lirayı gördükten sonra, 6.40 – 6.41 lira aralığında,



sterlin en düşük 7.3569 lira ve en yüksek 7.6267 lirayı gördükten sonra 7.47 – 7.48 lira aralığında işlem görüyor.



Ahlatçı Yatırım'ın "Küresel piyasalarda azalan risk iştahı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya'da açıklanan Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi verisi Şubat ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.2 arttı. Japonya'da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Mart ayında piyasa beklentisi altında 48.9 düzeyinde kaldı.



"Almanya'da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Mart ayında beklentileri aksine geriledi ve 44.7 düzeyine geriledi.



"Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü Hizmet PMI verisi Mart ayında bir önceki aya göre geriledi 47.6 oldu. Euro Bölgesi'nde beklentilerin açıklanan İmalat PMI verileri sonrasında Euro'da değer kayıplarının yaşandığı görüldü.



"ABD'de açıklanan öncü İmalat PMI verisi beklentilerin altında 52.5 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan Mevcut Ev Satışları verisi Şubat ayında beklentilerin üzerinde yüzde 11.8 artış ile 5.51 milyon olarak gerçekleşti. ABD borsaları Cuma gününü düşüş ile tamamladı.



"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerine göre, 2019 yılı Mart ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 9.0 puan artarak 140.2 seviyesinde gerçekleşti.



"TCMB tarafından Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusunda, Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırıldığı açıklandı. Haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımı ve sınırımızda artan jeopolitik risklerin lira fiyatlamalarını baskılamaya devam etmesi sonrasında lirada yaşanan negatif ayrışma ile birlikte kurun fiyatlamalarda gün içerisinde 5.8420 seviyeleri civarını test ettiği ve günü 5.7684 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 3.45 düşüş ile 99 bin 835 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 9.3 milyar lira oldu." - İstanbul

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