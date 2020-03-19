PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.45 düştü, dolar 6.53 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.45 düştü, dolar 6.53 lirada - Son Dakika Ekonomi

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.45 düştü, dolar 6.53 lirada

6 saat önce

Güne yüzde 0.74 düşüşle başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), gün içinde 84 bin 71 puan ve 86 bin 879 puan arasında dalgalandıktan sonra günü yüzde 0.45 düşüşle 85 bin 195 puanda tamamlarken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.10, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.69 yükseldi, BIST Mali Endeksi yüzde 1.

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.45 düştü, dolar 6.53 lirada, System.String[]

Güne yüzde 0.74 düşüşle başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), gün içinde 84 bin 71 puan ve 86 bin 879 puan arasında dalgalandıktan sonra günü yüzde 0.45 düşüşle 85 bin 195 puanda tamamlarken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.10, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.69 yükseldi, BIST Mali Endeksi yüzde 1.41 düştü.

Küresel düzeyde merkez bankalarının aldıkları önlemlere karşın, yatırımcıların, yatırım araçlarından nakde geçiş furyası nedeniyle hemen tüm para birimlerinin karşısında değer kazanan dolar iç piyasada da 6.50 lirayı geçti.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.83 düzeyindeydi. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.25 oldu. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 530 puanı aştı. CDS'ler yılbaşında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 puandaydı.

Kapanışa doğru işlemlerde;

dolar en düşük 6.4647 lira ve en yüksek 6.5461 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,

euro en düşük 7.0212 lira ve en yüksek 7.1299 lirayı gördükten sonra, 7.04 – 7.05 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4540 lira ve en yüksek 7.6786 lirayı gördükten sonra 7.66 – 7.67 lira aralığında hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Covid-19 ile mücadelede küresel ABD fon piyasalarındaki gerilimi azaltmak için Avustralya, Brezilya, Danimarka, Güney Kore, Meksika, Norveç, Yeni Zelanda, Singapur ve İsveç'le geçici swap hattı kurdu. Fed açıklamasına göre, Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Meksika, Singapur ve İsveç için her bir swap hattının üst limiti 60 milyar dolar, Danimarka, Norveç ve Yeni Zelanda için her bir swap hattının üst limiti 30 milyar dolar olacak.


Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:19 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü         
16:18
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu         
15:40
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak         
15:05
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu         
15:01
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız         
14:25
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi         
14:04
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek         
13:40
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
12:48
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum         
10:16
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 00:57:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.45 düştü, dolar 6.53 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]