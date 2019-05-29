Son Dakika Haberleri: PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.47 yükseldi, dolar 6.02 lirada
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PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.47 yükseldi, dolar 6.02 lirada

1 saat önce

– Güne yüzde 0.18 artışla 86 bin 932 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 86 bin 559 puanı ve en yüksek 87 bin 769 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.47 artışla 87 bin 186 puanda tamamladı.

PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.47 yükseldi, dolar 6.02 lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.18 artışla 86 bin 932 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 86 bin 559 puanı ve en yüksek 87 bin 769 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.47 artışla 87 bin 186 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 112 bin 230 puanı ve en yüksek 113 bin 888 puanı görüdkten sonra gün sonunda yüzde 0.64 düşüşle 112 bin 580 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 19.66 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.16 düşüşle yüzde 25.74 düzeyine geriledi.
Gün sonu işlemlerinde:
dolar en düşük 6.0046 lira ve en yüksek 6.0558 lirayı gördükten sonra, 6.03 - 6.04 lira aralığında,
euro en düşük 6.7001 lira ve en yüksek 6.7619 lirayı gördükten sonra, 6.72 – 6.73 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.5906 lira ve en yüksek 7.6706 lirayı gördükten sonra 7.62 – 7.63 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:13 Kaynak: DHA
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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