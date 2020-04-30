PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.48 düştü, dolar 6.97 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.48 düştü, dolar 6.97 lirada - Son Dakika Ekonomi

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.48 düştü, dolar 6.97 lirada

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününü yüzde 0.48 düşüşle 101 bin 110 puanda kapattı .

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.48 düştü, dolar 6.97 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününü yüzde 0.48 düşüşle 101 bin 110 puanda kapattı .

Merkez Bankası, 2020 yılı için enflasyon öngörüsünü yüzde 8.2 düzeyinden, yüzde 7.4 düzeyine indirdi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun sunumu için düzenlenen sanal basın toplantısında, "2020 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.2'den yüzde 7.4'e güncelledik. Bir önceki Rapor dönemine göre çıktı açığında yapılan aşağı yönlü güncelleme enflasyon tahminini 1.2 puan; gıda enflasyonu varsayımındaki düşüş ise tahmini 0.3 puan aşağı çekiyor" dedi.

Sunumda, küresel talep görünümündeki zayıflamaya bağlı olarak Ocak Enflasyon Raporunda yer alan ham petrol fiyatları varsayımını 2020 yılı için ortalama 60.0 dolardan 32.6 dolara düşürdüklerini vurgulayan Uysal, "2020 yılına ilişkin dolar cinsinden ithalat fiyatları varsayımında da, belirgin bir aşağı yönlü güncelleme yaptık. Öte yandan, küresel talepteki toparlanmaya bağlı olarak 2021 yılında petrol ve ithalat fiyatları artış hızının daha yüksek olacağını varsayıyoruz" dedi

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 11.84 bileşik düzeyindeydi. Bileşik getirisi bu hafta yüzde 8.71'e kadar gerileyen gösterge 2 yıllık tahvilde dün son işlem yüzde 8.96 oldu. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 573/588 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.9408 lira ve en yüksek 6.9783 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında,

euro en düşük 7.5375 lira ve en yüksek 7.5784 lirayı gördükten sonra, 7.58 – 7.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6409 lira ve en yüksek 8.6964 lirayı gördükten sonra 8.68 – 8.69 lira aralığında hareket ediyor.

Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2019 yılında yüzde 4.9 artışla 300.3 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın, Uluslararası Ödemeler Bankasının (Bank for International Settlements-BIS) belirlediği tanım, kapsam ve sınıflandırmalar paralelinde hazırladığı verilere göre, bu dönemde banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları da yüzde 2.2 artışla 181.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel olarak, politika faizini "sıfır"da, mevduat faizini de yüzde -0.5'te tuttu.

ECB ayrıca, bankalara verdiği uzun dönemli kredi için olan faizi yüzde -0.5'ten yüzde -1'e indirdi ve bu yolla, bankalara kredileri kullanmaları ve bunu reel ekonomiye aktarmaları için fazladan verdiği parayı artırmış oldu.

ECB'den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Haziran 2020 ile Haziran 2021 döneminde TLTRO III işlemlerinde faiz oranını devam eden temel refinansman işlemlerindeki ortalama faiz oranının 50 baz puan altına çekmeye karar verdi" denildi.

ECB koronavirüs tahribatıyla mücadele için 1.1 trilyon euro değerinde varlık alımı ve ekonomiyi destekleyici bir dizi önlem açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faiz oranını yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit bıraktı ve Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiye destek için ne gerekiyorsa yapacağını açıkladı.

Fed açıklamasında, ekonominin mevcut krizi atlatana kadar Fed desteklerinin süreceği vurgulandı.

Fed Başkanı Jerome Powell, kararın ardından yaptığı açıklamada, ekonominin Fed ve Kongre'nin daha çok desteğine gereksinimi olmasını beklediğini vurguladı ve "Öyle anlaşılıyor ki, ekonominin hepimizin desteğine gereksinimi olacak" dedi.

Powell, virüs salgınına karşı önlemlerin azaltılmasıyla insanların evlerinden çıkmaya ve yeniden harcama yapmaya başlayacaklarını belirterek "İşsizliğin düştüğünü göreceğiz, ekonomik faaliyetler artacak... Büyük bir artış olabilir ancak kriz öncesi düzeylere hızla dönmemiz mümkün olmayacak" dedi.


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 06:16 Kaynak: DHA


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