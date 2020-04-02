PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.48 yükseldi, dolar 6.61 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.16 artışla başlayıp, 88 bin 81 puan ile 90 bin 408 puan arasında hareket ettiği günü yüzde 0.48 artışla 89 bin 511 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi de günü yüzde 1.31 artışla tamamlarken, BIST Mali Endeksi yüzde 0.68, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.63 düştü.

Borsa İstanbul yönetimi, BIST pay endekslerinden iki sıfır atılmasına ilişkin projelerin Temmuz ayına ertelenmesine karar verdi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, olağanüstü koşullar ve değişen çalışma düzeni nedeniyle, geliştirme ve test süreçlerine yeterince katılım sağlanamadığı gözlemlenmekte olup, üyelerimizden, veri yayın kuruluşlarından, yazılım şirketlerinden ve kurumsal yatırımcılardan bu yönde talepler geldiği belirtildi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 13.55 bileşik düzeyindeydi. Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de 580'i aştıktan sonra 540/560 puan düzeyine çekildi.

Covid-19 salgının etkileriyle küresel ticarette yaşanan aksamaların ardından yatırımcıların artan talebiyle "güvenli liman" olmaya evrilen dolar yükseldi. Euro yeniden 1.10 doların altına gerilerken, doların başlıca altı para birimi (euro, Japon yeni, sterlin, Kanada doları, İsveç kronu, İsviçre frangı) karşısındaki gelişmesini izleyen endeks yüzde 0.53 yükseldi. Küresel piyasalardaki yukarı yönlü hareketinin etkisiyle dolar iç piyasada da 6.71 lirayı gördü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.6183 lira ve en yüksek 6.7126 lirayı gördükten sonra, 6.61– 6.62 lira aralığında,

euro en düşük 7.2354 lira ve en yüksek 7.3705 lirayı gördükten sonra, 7.23 – 7.24 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2317 lira ve en yüksek 8.3796 lirayı gördükten sonra 8.24 – 8.25 lira aralığında hareket ediyor.

Von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Şirketler çalışanlarına, hiç kazançları olmadığı halde çalışanlarına, tam şimdi olduğu gibi ücret ödemeye devam ediyor. Şimdi Avrupa onları desteklemeye geliyor. Eğer şirketler, şimdi coronada olduğu gibi, dış şoklar nedeniyle çalışamaz durumda kalırsalar, işçilerini işten çıkartmamalılar" dedi.