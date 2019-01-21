Son Dakika Haberleri: Piyasalar- Bist100 Yüzde 0.49 Düşüşle 97 Bin Puanda, Dövizler Yatay

Piyasalar- Bist100 Yüzde 0.49 Düşüşle 97 Bin Puanda, Dövizler Yatay

1 saat önce

–Güne yüzde 0.18 artışla 98 bin 627 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 635 puanı ve en yüksek 99 bin 829 puanı gördükten sonra, yüzde 0.49 düşüşle 97 bin 972 puana çekildi.

Piyasalar- Bist100 Yüzde 0.49 Düşüşle 97 Bin Puanda, Dövizler Yatay, System.String[]
–Güne yüzde 0.18 artışla 98 bin 627 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 635 puanı ve en yüksek 99 bin 829 puanı gördükten sonra, yüzde 0.49 düşüşle 97 bin 972 puana çekildi.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 1.82 düşüşle 129 bin 875 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.68 düşüşle yüzde 15.95'e ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.82 düşüşle yüzde 18.04'e geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

       - dolar en düşük 5.3216 lirayı ve en yüksek 5.3501 lirayı gördükten sonra 5.33 – 5.34 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.0514 lirayı ve en yüksek 6.0940 lirayı gördükten sonra 6.06 – 6.08 lira aralığında,

       - sterlin en düşük 6.8491 lirayı ve en yüksek 6.8879 lirayı gördükten sonra 6.87 – 6.88 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:11 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İthalatçıydı İmalatçı Oldu Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu Geçici Olarak Kapatıldı

Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı Benjamin Tetteh'in Menajeri Pavek Zika: Hafta İçinde Anlaşma Olması Muhtemel
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 19:30:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalar- Bist100 Yüzde 0.49 Düşüşle 97 Bin Puanda, Dövizler Yatay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]