Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.51 Düştü, Dolar 5.61 Lirada

Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.51 Düştü, Dolar 5.61 Lirada

1 saat önce

– Güne yüzde 0.19 artışla 100 bin 27 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 98 bin 367 puanı ve en yüksek 100 bin 382 puanı gördükten sonra, yüzde 0.51 düşüşle 99 bin 325 puanda kapandı.

Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.51 Düştü, Dolar 5.61 Lirada, System.String[]
– Güne yüzde 0.19 artışla 100 bin 27 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 98 bin 367 puanı ve en yüksek 100 bin 382 puanı gördükten sonra, yüzde 0.51 düşüşle 99 bin 325 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 128 bin 422 puanı ve en yüksek 136 bin 59 puanı gördükten sonra, yüzde 3.80 düşüşle 130 bin 338 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.90 artışla yüzde 17.35 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 2.69 artışla yüzde 19.08 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.5692 lira ve en yüksek 5.7670 lirayı gördükten sonra, 5.61 – 5.62 lira aralığında,

euro en düşük 6.2974 lira ve en yüksek 6.5186 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3569 lira ve en yüksek 7.6267 lirayı gördükten sonra 7.44 – 7.45 lira aralığında işlem görüyordu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:14 Kaynak: DHA

Ekonomi
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