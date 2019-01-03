Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.52 Artışla 89 Bine Yükseldi

Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.52 Artışla 89 Bine Yükseldi

2 saat önce

– Güne yüzde 0.55 düşüşle 88 bin puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 88 bin 256 puanı ve en yüksek 89 bin 545 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 0.56 artışla 89 bin 377 puanda.

Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.52 Artışla 89 Bine Yükseldi, System.String[]
–  Güne yüzde 0.55 düşüşle 88 bin puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 88 bin 256 puanı ve en yüksek 89 bin 545 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 0.56 artışla 89 bin 377 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.07 artışla 114 bin 408 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.12 düşüşle yüzde 16.67 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 1.21 düşüşle yüzde 19.63 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

       - dolar en düşük 5.3912 lirayı ve en yüksek 5.7220 lirayı gördükten sonra 5.43 – 5.44 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.1169 lirayı ve en yüksek 6.5916 lirayı gördükten sonra 6.19 – 6.20 lira aralığında,

       - sterlin en düşük 6.7904 lirayı ve en yüksek 6.3513 lirayı gördükten sonra 6.84 – 6.85 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:56 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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