Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.53 Artışla 92 Bin 344 Puanda

Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.53 Artışla 92 Bin 344 Puanda

2 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.3 artışla 92 bin 138 puandan başladıktan sonra öğleden önce yüzde 0.53 artışla 92 bin 344 puana yükseldi.

Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.53 Artışla 92 Bin 344 Puanda, System.String[]
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.3 artışla 92 bin 138 puandan başladıktan sonra öğleden önce yüzde 0.53 artışla 92 bin 344 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi'nin artış hızı erken işlemlere göre düşerek yüzde 0.30'a geriledi ve 118 bin 432 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.74 ve yüzde 20.87 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

       - dolar en düşük 5.2845 lirayı ve en yüksek 5.3262 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

       - euro en düşük 6.0245 lirayı ve en yüksek 6.0736 lirayı görükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında ve

       - sterlin en düşük 6.7035 lirayı ve en yüksek 6.7587 lirayı gördükten sonra 6.71 – 6.72 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:03 Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Polisi, Sırbistan- Bulgaristan Sınırında Uyuşturucu Operasyonu Yaptı Ameliyattan Korkan Kadının Boynundan 1 Kilo 100 Gram Ağırlığında Guatr Çıkarıldı

Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:31:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.53 Artışla 92 Bin 344 Puanda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]