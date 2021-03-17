PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.53 düştü, dolar 7.51 lirada - Son Dakika

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.53 düştü, dolar 7.51 lirada

17.03.2021 18:19
PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.53 düştü, dolar 7.51 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,562 ve 1,589 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.53 düşüşle 1,562.11 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,562 ve 1,589 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.53 düşüşle 1,562.11 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20, BIST Mali Endeks yüzde 0.88, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.96 eksideydi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün sona erecek toplantısından çıkacak sonuçlara odaklanan küresel piyasalarda dolar diğer başlıca para birimleri karşısında yükseldi. Yatırımcılar, Fed'in faizlere ilişkin artırım mı, yoksa sabit bırakma olarak mı karar vereceğini yakından izliyor.

Küresel piyasalardaki bu gelişmelerin de etkisiyle, dövizler iç piyasada, Salı gününün düzeylerinde hareket etti.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4818 lira ve en yüksek 7.5404 lirayı gördükten sonra, 7.51 – 7.52 lira aralığında,euro en düşük 8.9020 lira ve en yüksek 8.9773 lirayı gördükten sonra, 8.95– 8.96 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4005 lira ve en yüksek 10.4871 lirayı gördükten sonra 10.44 – 10.45 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18861 - 1.19172 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19071 düzeyindeydi.Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Ocak sonu itibarıyla, 2020 yıl sonuna göre yüzde 1.3 artışla 140.3 milyar dolara yükseldi. Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 190.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.4 artarak 60.6 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.6 azalarak 57 milyar dolara geriledi.Bu dönemde, bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 0.3 azalarak 8.9 milyar dolara geriledi.Aynı dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1.3 azalarak 19.8 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10.3 artışla 14,6 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da aynı dönemde yüzde 9.4 artışla 17.2 milyar dolara yükseldi. İthalat borçları da, yüzde 3.9 azalarak 51.3 milyar dolara geriledi.Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli dış borcu yüzde 10.6 artarak 28.4 milyar dolara yükselirken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2.5 azalarak 89.2 milyar dolara geriledi.


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.53 düştü, dolar 7.51 lirada - Son Dakika Ekonomi


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