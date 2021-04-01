PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.55 artışla başladı, dolar 8.23 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.55 artışla 1,399.34 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.90, BIST Mali Endeks yüzde 0.55, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.46 artıdaydı.

Joe Biden yönetiminin art arda açıkladığı destek paketlerinin ve aşılama faaliyetlerindeki başarının, ABD ekonomisinin koronavirüsün etkilerinden daha hızlı toparlanacağına ilişkin yaygın beklentilere bağlı olarak, dolar diğer büyük para birimleri karşısında son birkaç ayın zirvesine yakın düzeylere yükseldi.