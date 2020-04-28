PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.55 düştü, dolar 7.0 lirayı gördü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.55 düştü, dolar 7.0 lirayı gördü - Son Dakika Ekonomi

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.55 düştü, dolar 7.0 lirayı gördü

6 saat önce

Küresel piyasalarda artan risk iştahıyla üç işlem gününü art arda yükselerek kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yine yükselişle başladığı dördüncü gününde yüzde 0.55 düştü.

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.55 düştü, dolar 7.0 lirayı gördü, System.String[]

Küresel piyasalarda artan risk iştahıyla üç işlem gününü art arda yükselerek kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yine yükselişle başladığı dördüncü gününde yüzde 0.55 düştü. BIST 100, gün boyu 100 bin 663 puan ile 101 bin 917 puan arasında dalgalandıktan sonra, 100 bin 707 puanda kapandı. Haftanın ikinci işlem gününü, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.15, BIST Mali Endeks yüzde 1.14 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.64 artıda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 11.84 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 590/605 düzeyindeydi.

Piyasalarda gözler bu hafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacakları toplantılara ve açıklanacak yeni önlem paketlerine çevrilmiş durumda. Fed'in bu haftaki toplantısı Çarşamba günü sona erecek, ECB'nin toplantısı Perşembe günü yapılacak.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.9799 lira ve en yüksek 7.0006 lirayı gördükten sonra, 6.99 – 7.00 lira aralığında,

euro en düşük 7.5499 lira ve en yüksek 7.6199 lirayı gördükten sonra, 7.59 – 7.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6739 lira ve en yüksek 8.7540 lirayı gördükten sonra 8.71 – 8.72 lira aralığında hareket ediyor.


Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 06:11 Kaynak: DHA


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