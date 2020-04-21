PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.58 düşüşle açıldı, dolar 6.95 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) güne yüzde 0.58 düşüşle 98 bin 368 puanda başladı. İlk işlemlerde, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.57, BIST Mali Endeks yüzde 0.65 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.44 eksideydi.

Covid-19 salgını nedeniyle büyük ölçüde düşen petrol fiyatlarının ABD'de eksiye geçmesinin ardından yatırımcıların yöneldiği dolar, küresel piyasalarda yeniden yükseldi ve iç piyasada da yeni güne 6.95 lirada başladı.

Döviz ve hisse senedi piyasalarında küresel gelişmeler, petrol fiyatlarındaki hareketlerin yanında, bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı

bekleniyor.

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.56 bileşik düzeyindeydi. Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 600/625 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.9352 lira ve en yüksek 6.9515 lirayı gördükten sonra, 6.95 – 6.96 lira aralığında,

euro en düşük 7.5188 lira ve en yüksek 7.5487 lirayı gördükten sonra, 7.53 – 7.54 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6084 lira ve en yüksek 8.6410 lirayı gördükten sonra 8.62 – 8.63 lira aralığında hareket ediyor.

İş yatırım'ın, "Ne olacak bu petrolün hali?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Petrol piyasasındaki çöküş ile birlikte dünya borsalarındaki satışlar hızlanıyor.

"Stokların şişmesi ile vadeli petrol piyasasında fiyatlar sıfırlarken hisse senedi piyasalarında yüzde 2'ye yaklaşan kayıplar görülüyor.

"Türkiye piyasaları haftaya dünyadan daha iyi bir başlangıç yaptı. Aktif rasyosu ilanı sonrası tahvil faiz oranları gevşerken, Borsa İstanbul gelişmekte olan piyasalara göre daha güçlü bir seyir izledi.

"Banka hisseleri gün boyu baskı altında kalsa da günü artıda kapatmayı başardı.

"Maalesef yükselişin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Dünya kötü yönde değişince Türkiye'de izlemek zorunda kalacak.

"ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da yüzde 1.0'in üzerinde kayıpla açılışa işaret ediyor.

"Ancak asıl endişe verici olan petroldeki düşüşle birlikte doların küresel olarak güçlenmesi.

"Borç servisinin yüksek olduğu Nisan-Mayıs-Haziran döneminde döviz kuru Türkiye varlıklarını baskılamaya devam edecek."