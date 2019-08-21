PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.59 ekside, dolar 5.71 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.14 artışla 96 bin 163 puanda başladıktan sonra en düşük 95 bin 373 puanı ve en yüksek 96 bin 453 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.59 düşüşle 95 bin 466 puana geriledi.BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.14 artışla 132 bin 280 puanda başladı ve en düşük 130 bin 494 puanı ve en yüksek 132 bin 775 puanı gördükten sonra yüzde 0.85 düşüşle 130 bin 968 puana geriledi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.5 ve yüzde 16.26 düzeyindeler.Erken işlemlerde:dolar en düşük 5.7050 lira ve en yüksek 5.7383 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,euro en düşük 6.3362 lira ve en yüksek 6.3735 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,sterlin en düşük 7.9337 lira ve en yüksek 7.9840 lirayı gördükten sonra 6.94 – 6.95 lira aralığında işlem görüyor.Ahlatçı Yatırım'ın "Global Piyasalar FOMC Toplantı Tutanaklarına Odaklandı… " başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.1 arttı."İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, görevinden istifa edeceğini ifade etti. ABD Borsaları günü düşüş ile tamamladı. Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Konut Satış İstatistikleri Temmuz 2019 verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.5 azalarak 102 bin 236 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46.7 artarak 4 bin 192 oldu."TCMB tarafından yayımlanan Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri Haziran 2019 verilerine göre, Haziran sonu itibarıyla özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 7.8 milyar dolar azalarak 201.7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3.0 milyar dolar azalarak 12.4 milyar dolar olduğu açıklandı. Kurun fiyatlamalarda dün, 5.6389 – 5.7481 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.7235 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.78 yükseliş ile 96 bin 31 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.2 milyar lira oldu."

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