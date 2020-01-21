PİYASALAR-BİST100 yüzde 0.60 ekside açıldı, dolar 5.92 lirada

Pazartesi gününü yüzde 0.94 artıda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), ülke liderlerinin İsviçre'nin Davos kentinde bir araya gelecekleri Dünya Ekonomik Forumu öncesi güne yüzde 0.60 düşüşle 121 bin 886 puanda başladı.

Pazartesi gününe 121 bin 879 puanla başlayan BİST100, gün içinde en düşük 121 bin 879 puanı ve en yüksek 122 bin 926 puanı gördükten sonra yüzde 0.94 artışla 122 bin 619 puanda tamamlamıştı.

Pazartesi gününü yüzde 0.93 artışla 179 bin 233 puanda kapatan BİST Bankacılık Endeksi ise Salı günü açılışta değişmedi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 11.06 ve yüzde 10.23 düzeylerinde sabit kaldılar.

Erken işlemlerinde;

dolar en düşük 5.9125 lira ve en yüksek 5.9305 lirayı gördükten sonra 5.92-5.93 lira aralığında,

euro en düşük 6.5455 lira ve en yüksek 6.5827 lirayı gördükten sonra 6.58-6.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6875 lira ve en yüksek 7.7203 lirayı gördükten sonra 7.71-7.72 lira aralığında işlem gördü.

İş Yatırım'ın "Çin virüsü endişesi" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yer aldı:

"Çin ve Hong Kong 'dan dünyaya yayılan bir satış dalgasıyla karşı karşıyayız. 2003 yılındaki SARS benzeri bir virüsün Çin yeni yılı öncesi hızla yayılabileceği endişesi satış dalgasının arkasındaki temel gerekçe. Virüsün gerçekten SARS kadar tehlikeli olup olmadığını zaman gösterecek.

"Geçmiş veri "salgın hastalıklar nedeniyle risk iştahındaki bozulmanın bölgesel (Asya)/ sektör (sağlık-havacılık) bazında ve geçici olduğunu" gösteriyor. Bu defa farklı olması için bir neden görmüyoruz."