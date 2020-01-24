PİYASALAR-BİST100 yüzde 0.60 ekside, dolar 5.94 lirada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PİYASALAR-BİST100 yüzde 0.60 ekside, dolar 5.94 lirada - Son Dakika Ekonomi

PİYASALAR-BİST100 yüzde 0.60 ekside, dolar 5.94 lirada

6 saat önce

Güne yüzde 0.94 artışla başlayan Borsa İstanbul endeksi (BİST100) jeopolitik gerilimler etkisiyle gün ortası işlemlerinde düşerken, dövizler de hafif yükseldi.

PİYASALAR-BİST100 yüzde 0.60 ekside, dolar 5.94 lirada, System.String[]

Güne yüzde 0.94 artışla başlayan Borsa İstanbul endeksi (BİST100) jeopolitik gerilimler etkisiyle gün ortası işlemlerinde düşerken, dövizler de hafif yükseldi.

Güne yüzde 0.94 artışla 123 bin 693 puanda başlayan BİST100, en düşük 121 bin 726 puanı ve en yüksek 123 bin 936 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.60 düşüşle 121 bin 804 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi de gün içinde en düşük 176 bin 798 puanı ve en yüksek 180 bin 996 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.55 düşüşle 177 bin 170 puandan işlem görüyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik göstergesi yüzde 2.07 düşüşle yüzde 10.39'a ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 0.69 düşüşle yüzde 10.06'ya geriledi.

Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan finansal hizmetler güven endeksi verisi öncesi dövizlerde gün ortasında;

dolar en düşük 5.9236 lira ve en yüksek 5.9447 lirayı gördükten sonra 5.94-5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.5503 lira ve en yüksek 6.5705 lirayı gördükten sonra 6.56-6.57 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7764 lira ve en yüksek 7.8263 lirayı gördükten sonra 7.80-7.81 lira aralığında işlem görüyor.


Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:42 Kaynak: DHA
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