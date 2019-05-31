PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.62 ekside, dolar 5.88 lirada

– Haftanın son işlem gününeyüzde 0.21 düşüşle 89 bin 825 puanda başlayan Borsa İstanbul
Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 88 bin 975 puanı ve en yüksek 89 bin 825 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.62 düşüşle 89 bin 449 puanda.
Güne yüzde 0.25 düşüşle 117 bin 260 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 115 bin 920 puanı ve en yüksek 117 bin 260 puanı gördükten sonra, yüzde 041 artışla 117 bin 69 puana çekildi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.73 artışla yüzde 19.42 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 25.51 düzeyinde sabit kaldı.
Gün ortası işlemlerinde:
dolar en düşük 5.8747 lira ve en yüksek 5.9224 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında,
euro en düşük 6.5509 lira ve en yüksek 6.6112 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.4178 lira ve en yüksek 7.4888 lirayı gördükten sonra 7.44 – 7.45 lira aralığında işlem görüyor.
Ahlatçı Yatırım'ın "Yurtiçi piyasalar büyüme verisine odaklandı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD
'de açıklanan öncü GSYH verisine göre, ABD ekonomisi 2019 yılı birinci çeyreğinde piyasa beklentisine paralel yüzde 3.1 düzeyinde büyüdü. ABD'de açıklanan Mal ticaret Dengesi verisi Nisan ayında 72.12 milyar dolar açık verdi. ABD'de açıklanan İşsizlik maaşı başvuru sayısı verisi bir önceki haftaya göre piyasa beklentisi hafif altında 215 bin oldu. ABD'de açıklanan Askıdaki Konut Satışları verisi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.5 düştü. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı."
"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile ABD Başkanı Donald Trump
arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ticaretin artırılması, ABD'nin Türkiye
'den alınan çeliğe uygulanan gümrük vergisinde indirime gitmesi ve S-400 füze savunma sistemi konusunda detayların ele alındığı açıklandı.
"Yaşanan politik ve diplomatik gelişmelerin lira fiyatlamaları üzerinde olumlu etkisi ile birlikte kurun fiyatlamalarda dün, 5.8621 seviyeleri civarına kadar gerilediği görülürken gün içerisinde, global piyasalarda dolarda yaşanan dalgalı seyir ile birlikte kur fiyatlamalarında zayıf görünümün devam ettiği izleniyor.
"BDDK tarafından yayımlanan İnteraktif Aylık Bülten Nisan 2019 verilerine göre, Bankacılık sektörü dönem net karı 16.166 milyar lira oldu. Türk Bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü Nisan sonu itibariyle 4.286 trilyon lira oldu. İlgili dönemde, takipteki alacaklar (Brüt)/ toplam nakdi krediler rasyosu yüzde 4.05 olurken, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 16.89 oldu.
"BİST-100 Endeksi günü yüzde 3.24 değer kazanımı ile 90 bin 11 puandan tamamladı. Toplam İşlem hacmi 6.6 milyar lira oldu. TCMB
ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24.07 seviyeleri civarında gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0.89 düşüş ile yüzde 25.51 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 2.9 düşüş ile yüzde 19.09 seviyeleri civarında günü tamamladı."
- İstanbul