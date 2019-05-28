PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.65 artışla başladı, dolar 6.08 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.65 artışla 86 bin 99 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü yüzde 0.61 düşüşle 85 bin 545 puanda tamamlamıştı.BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.94 artışla 113 bin 239 puanda başladı.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 19.66 ve yüzde 25.94 düzeylerinde sabit kaldı.Erken işlemlerde:dolar en düşük 6.0569 lira ve en yüksek 6.0815 lirayı gördükten sonra, 6.08 - 6.09 lira aralığında,euro en düşük 6.7811 lira ve en yüksek 6.8067 lirayı gördükten sonra, 6.80 – 6.81 lira aralığında,sterlin en düşük 7.6836 lira ve en yüksek 7.7224 lirayı gördükten sonra 7.71 – 7.72 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın "Temkinli iyimserlik devam ediyor" başlıkı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarının ticaret savaşlarının yol açtığı yaraları sarmaya çalıştığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:". Merkez Partilerin oy kaybederek de olsa çoğunluğu elde tuttuğu Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında hisse senedi piyasalarında yükseliş sürüyor."Ancak, ABD verim eğrisindeki (3 ay - 10 yıl) yatay boğa seyri, 26 yıllık zirvesine yakın yerlerde işlem gören altın/ gümüş oranı ve İtalya dışındaki Euro Bölgesi tahvillerindeki sermaye kazançları küresel risk iştahına yönelik çelişkili mesajlar veriyor."ABD ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Türkiye piyasalarında hafif yukarı yönlü bir açılış öngörüyoruz. Türk lirasında sabah ilk işlemler de Borsa İstanbul'da yukarı yönlü seyri destekliyor."SPK'nın emeklilik sistemi altındaki standart fonların en az yüzde 10'unu hisse senetlerine, para piyasası fonlarının ise en az yüzde 25'ini devlet tahvillerine yatırılma zorunluluğu getirmesi 500 milyon lira yeni hisse senedi talebi, 2.5 milyar lira ilave devlet tahvili yatırımı talebi yaratacak olması açısından sınırlı olumlu görüyoruz."

- İstanbul