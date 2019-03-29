Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.68 Yükseldi, Dolar 5.64 Lirada

– Güne yüzde 0.41 artışla 92 bin 499 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), en düşük 91 bin 904 puanı ve en yüksek 93 bin 25 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.

– Güne yüzde 0.41 artışla 92 bin 499 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), en düşük 91 bin 904 puanı ve en yüksek 93 bin 25 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.68 artışla 92 bin 745 puanda



BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 121 bin 898 puanı ve en yüksek 124 bin 426 puanı gördükten sonra, yüzde 1.91 artışla 124 bin 208 puana yükseldi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.66 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 5.04 artışla yüzde 21.28 düzeyine yükseldi.



Gün ortası işlemlerinde:



dolar en düşük 5.5364 lira ve en yüksek 5.6604 lirayı gördükten sonra, 5.64 - 5.65 lira aralığında,



euro en düşük 6.1953 lira ve en yüksek 6.3646 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,



sterlin en düşük 7.2618 lira ve en yüksek 7.4049 lirayı gördükten sonra 36– 37 lira aralığında işlem görüyor.



Ahlatçı Yatırım'ın "Haftayı yoğun veri akışı ile tamamlıyoruz…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi'nde açıklanan İşletme ve Tüketici Ekonomik Güven Endeksi Mart ayında beklentilerin altında 105,5 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan Tüketici Güveni verisi Mart ayında -7.2 oldu. ABD'de açıklanan GSYH verisine göre, ABD'de ekonomisi 2018 yılı 4.çeyreğinde piyasa beklentisi altında yüzde 2.2 büyüdü. Almanya'da açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Mart ayında beklentilerin altında bir önceki aya göre, yüzde 0.4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 arttı. ABD'de açıklanan Askıdaki Konut Satışları verisi Şubat ayında yüzde -1.0 düştü. New York Fed Başkanı John Williams yaptığı değerlendirmede, açıklanan verilerin Fed'in hedeflerine yaklaşmaması durumunda politika yeniden gözden geçirilir dedi. Fed'in politika duruşunun iyi konumlanmış durumda olduğunu belirten başkan, 'Para politikası doğal faize yakın seviyelerde' olduğunu ifade etti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.



"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri 2019 yılı Şubat ayı verilerine göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3.4 artarak 100.1 milyar dolara yükseldi. İlgili dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3.7 artarak 77.6 milyar dolar olurken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2.8 artışla 21 milyar dolar oldu. TÜİK tarafından yayımlanan Ekonomik Güven Endeksi 2019 yılı Mart ayı verilerine göre, Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 79,4 iken, Mart ayında yüzde 3.1 artış ile 81.9 oldu. Kurun fiyatlamalarda dün, 5.3767 – 5.6263 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.5609 seviyeleri civarında günü tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.29 yükseliş ile 92 bin 120 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 11.6 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 25.01 oldu. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 3.77 yükseliş ile yüzde 21.21 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 2.47 yükseliş ile yüzde 18.66 düzeyinde günü tamamladı." - İstanbul

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