Piyasalar –bist100 yüzde 0.69 ekside, dolar 5.73 lirada

Güne yüzde 0.07 artışla 102 bin 658 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 614 puanı ve en yüksek 102 bin 663 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.69 düşüşle 101 bin 884 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 146 bin 332 puanda başladıktan sonra en düşük 144 bin 958 puanı ve en yüksek 146 bin 567 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.38 düşüşle 145 bin 785 puanda seyretti.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.67 artışla yüzde 15.25'e, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 0.19 artışla yüzde 15.46'ya yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7137 lira ve en yüksek 5.7411 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

euro en düşük 6.2999 lira ve en yüksek 6.3221 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0944 lira ve en yüksek 7.1335 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.