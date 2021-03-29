PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.75 yükseldi, dolar 8.19 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,382 ve 1,398 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.75 artışla 1,392.57 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.37, BIST Mali Endeks yüzde 0.27, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.26 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 8.0015 lira ve en yüksek 8.2062 lirayı gördükten sonra, 8.19 – 8.20 lira aralığında,euro en düşük 9.4521 lira ve en yüksek 9.6754 lirayı gördükten sonra, 9.64– 9.65 lira aralığında,sterlin en düşük 11.0533 lira ve en yüksek 11.3480 lirayı gördükten sonra 11.29 – 11.30 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17606 - 1.17941 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17668 düzeyindeydi.Bankacılık sektörünün Ocak-Şubat döneminde net karı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 39 düşüşle 9.2 milyar lira oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aylık verilerine göre krediler Şubat sonunda geçen yıl aynı dönemegöre yüzde 30 artışla 3.6 trilon liraya ulaştı. Şubat sonunda aktif büyüklüğü 6.1 trilyon lira olan bankacılık sektörünün mevduat büyüklüğü de mevduatları yüzde 28artarak 3.45 trilyon liraya ulaştı.Geçen sene Şubat ayında yüzde 5.2 olan takipteki alacak rasyosu ise bu sene aynı ay yüzde 4.02 olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün Şubat'ta sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 18.17 oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Ekim 2019-Şubat 2021 döneminde büyük ölçekli 173 firma ile 35 milyar lira tutarında yeniden yapılandırma anlaşması yapıldığını açıkladı. TBB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, küçük ölçekli 28 firma ile de 323 milyon TL yeniden yapılandırma yapıldığı belirtildi.